Anti-inflamatuar ilaç isimleri neler koronavirüsü arttırıyor mu?

Koronavirüsün dünyayı tehdit etmesinin ardından bilim adamlarından da farklı öneriler gelmeye başladı. Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, yaygın olarak kullanılan anti-inflamatuar ilaçların koronavirüsü daha da ağırlaştırabileceğini söyledi. Peki Anti-inflamatuar ilaçlar neler, hangi ilaçlarda Anti-inflamatuar var?

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Dünyayı tehdit eden koronavirüsün ardından bilim adamlarından da virüse karşı öneriler gelmeye başladı. FFransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, yaygın olarak kullanılan anti-inflamatuar ilaçların koronavirüsü daha da ağırlaştırabileceği söyledi. Bu açıklamanın ardından ise vatandaşların kafası karıştı. Peki Anti-inflamatuar ilaçlar nelerdir, Anti-inflamatuar ilaçların isimler neler?

Bir nörolog olan Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, paylaştığı Twitter mesajında anti-inflamatuar ilaçların koronavirüsü daha da kötü hale getirdiğini söyledi. Bakan Veran, bu ilaçlar yerine parasetamol kullanılmasını önerdi.

Tylenol, gripin ve vermidon ve panaljin gibi ilaçlar parasetamol içeren ilaçlar arasında en sık kullanılanlardan.

Attığı twit mesajında şunları yazdı:

-"Anti-inflamatuar ilaçlar almak [ibuprofen, kortizon…] enfeksiyonu ağırlaştırıcı bir etki yapabilir. Ateşiniz varsa parasetamol alın. Anti-inflamatuar ilaçlar kullanıyorsanız, doktorunuza danışın".



Anti-inflamatuar ilaçlar riskli

Uzmanlar, vücudun bağışıklık sistemini zayıflattığı için enfeksiyon hastalıklarında anti-inflamatuar ilaçlar almanın riskli olduğuna dikkat çekiyor. Fransa Sağlık Bakanlığı'nın uyarısında asetamonifen olarak da bilinen parasetamol ilaçların inflamasyonu ağırlaştırmadan ateşi düşürebileceği belirtiliyor.

Toulouse Hastanesi'nin Eczacılık Birimi Başkanı Jean-Louis Montastruc, RTL radyosuna "Anti-inflamatuar ilaçlar, ateş veya enfeksiyon varsa komplikasyon riski içeriyor" dedi.