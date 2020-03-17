UEFA Koronavirüs nedeniyle EURO 2020'yi iptal etti

Norveç Futbol Federasyonu: UEFA, Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 2021 yılına ertelenmesine karar verdi. Organizasyon 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak.

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UEFA'nın acil koduyla 55 üye ülke federasyonuyla yaptığı telekonferans toplantı sona erdi. UEFA'nın kendisine üye ülke federasyonlarıyla yapacağı toplantı, saat 15.00 itibariyle başlarken, toplantının ilk gündem maddesi olan EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'yla ilgili karar da belli oldu.

EURO 2020 1 yıl ertelendi

İlk olarak Norveç Futbol Federasyonu tarafından açıklanan karara göre, Avrupa Şampiyonası'nın korona virüs salgını nedeniyle 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihlerinde oynanacağı belirtildi.

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi de askıya alındı

UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi karşılaşmalarını corona virüs tehdidi geçene kadar askıya aldı.



Devler Ligi finali ne olacak?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun gündemindeki ilk konu ise 30 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan Şampiyonlar Ligi Finali. TFF, organizasyonla ilgili çekincelerini UEFA'ya aktarırken, bu maçlarla ilgili kararın, telekonferansla yapılacak olan toplantının ardından UEFA'nın kendi içinde yapacağı toplantıda belli olacağı öğrenildi.