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Ordu'da otomobiliyle birlikte ırmağa uçtu

ORDU'da Erdem Yücetepe, sürücüsü olduğu otomobille beraber ırmağa düştü. İhbarı alan ekipler aracı ırmaktan çıkardığında sürücü Yücetepe'nin araç içerisinde kalarak can verdiğini belirledi.

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Ordu'nun Fatsa ilçesinde kontrolden çıkıp, ırmağa yuvarlanan otomobilin sürücüsü 27 yaşındaki Erdem Yücetepe, hayatını kaybetti.

Kaza sabah saatlerinde Fatsa ilçesine bağlı Kavraz Mahallesi'nde meydana geldi. Erdem Yücetepe'nin kullandığı 60 ABD 665 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, Ilıca Irmağı'na yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü Erdem Yücetepe'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yücetepe'nin cansız bedeni otomobilden çıkarılarak otopsi için Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. 

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