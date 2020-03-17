Kuru grip öksürüğü ile koranavirüs öksürüğünü ayırt etmenin yolu

TÜRKİYE'de koronavirüs vakaları artarken virüsün belirtileri önem arzediyor. Coronavirüsün (Covid-19) en önemli belirtisi ise öksürük. Peki normal grip öksürüğü ile koronavirüs öksürüğünü nasıl ayırt edeceksiniz. Profesör Hasan Bayram açıkladı.

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Koronavirüsün pek çok belirtisi var. Bunlar ateş, yorgunluk, öksürük, kırgınlık. Grip belirtileri gösteren virüsteki öksürükle, bu dönemlerde yaşanan öksürüğün ayırt edilebilmesi için Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Hasan Bayram şu bilgiyi verdi:

Belirtileri birbirine benziyor

-"Aslında Korona mevsim geçişlerinde gördüğümüz nezle, grip, basit soğuk algınlığı belirtileri başlangıçta birbirine çok benziyor. Kuru öksürük, burun akıntısı, boğaz ağrısı, halsizlik, kırgınlık olabiliyor. Korona da virüslerle ortaya çıkan ve soğuk algınlığı ile grip benzeri bulgulara yol açan bir hastalık. Dolayısıyla grip ve soğuk algınlığında ne yapıyorsak onu yapmamız gerekir.

Basit bir gribin birkaç günde gerilemesini bekleriz ancak şikayetler gerilemiyor, ateş yükseliyorsa ve özellikle kuru öksürükte artış ve beraberinde nefes darlığı varsa o zaman bir hastaneye başvurmak gerekir.



-Bu söylediklerim herhangi bir kronik hastalığı olmayan, normalde sağlıklı bir birey için geçerli. Ancak bu dönem polen mevsimi. Özellikle astım hastalarında, alerjik nezlesi olan hastalarda burun akıntısı, nefes darlığı, hırıltı öksürük gibi şikayetler olabiliyor. Bunlar polene mi bağlı, yoksa araya basit bir soğuk algınlığı girdiği için mi, yoksa koronaya mı bağlı bunu ayırt etmek zor. Ancak bu hastalar bu döneme kadar gözlemedikleri bir durumla, kontrol altına alınamayan öksürük ve yüksek ateşle karşılaşıyorsa, bir hekime başvurmakta fayda var. Astım ve Koah hastalarında da yüksek ateş varsa, balgam çıktıysa doktora başvurmalılar. Korona olmasa bile bakteriyel rahatsızlık ya da, zatürre olmuş olabilir"

Belirtileri ayırt etmek çok zor ateşe dikkat edin

-"Belirtilerde net bir ayrım yapmak gerçekten zor. Şimdiye kadar koronada gördüğümüz, öksürük daha yaygın oluyor. Ama basit bir soğuk algınlığında, alerjik nezlesi olanlarda, astımı olan birinde de kuru öksürüğü görebiliyoruz. Çok yoğun kuru öksürük varsa biraz daha üzerinde durabiliriz. Yüksek ateş varsa bu önemlidir. Yine basit nezle gripte nefes darlığı çok görülmez".