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Ehliyet sınavına koronavirüs rötarı MEB ehliyet sınavı ne zaman?

Türkiye'yi de giderek artan koronavirüs salgınını ardından ard arda önlemler alınmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'da ehliyet sınavlarının ertelenmesine karar verdi. Ehliyet sınavları mart ayının sonuna kadar ertelendi. Mart sonrası ise yeni takvim açıklanacak.

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Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüse karşı önlemler artırılıyor. Türkiye'de de vaka sayısının 18'e yükselmesi sonrası önleyici tedbirler alınıyor. Okulların tatil edilmesinin ardından şimdi de MEB ehliyet sınavlarını iptal etti. 

Okulların tatil edilmesinden sonra ehliyet alacakların gireceği direksiyon sınavının iptal edilip edilmeyeceği de merak ediliyordu. MEB’den son dakika açıklaması geldi. 

MEB açıkladı: Milli Eğitim Bakanlığı, sürücü kursu sınavlarının Mart sonuna kadar ertelendiğini duyurdu.

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