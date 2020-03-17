Devlet Bahçeli: Korona musibetini yeneceğiz

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Korona musibetini aklın, bilimin ve duanın gücüyle yeneceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır." dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vatandaşları korona virüs tehdidine yönelik uyardı ve tasviyelerde bulundu.

''Türk milletinin bu virüs kuşatmasını da yaracağına inanıyorum''

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Korona musibetini aklın, bilimin ve duanın gücüyle yeneceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır. Geçmişte daha müşkül anlarda bile yeise ve yılgınlığa kapılmayan Türk milletinin bu virüs kuşatmasını da yaracağına inanıyorum." dedi.

''Stokçuluk ve karaborsacılık yapanlara dikkat edilmeli''

Fırsatçılara yeltenenlere karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çizen Bahçeli, "Bu süreçte karamsarlık aşılayanlara, kötümserlik yayanlara, provokasyonlara yeltenenlere, fırsatçılık, stokçuluk ve karaborsacılık yapanlara azami derecede dikkat ve uyanıklık mühim bir sorumluluktur." ifadelerini kullandı.

''Sağlık Bakanlığı'nın tavsiye ve tembihlerine riayet etmeli''

Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyelerine uyulması gerektiğini belirten Bahçeli şu ifadeleri kullandı; "Mikrobun kırılması için Sağlık Bakanlığı'nın tavsiye ve tembihlerine aynen riayet etmek insan ve toplum sağlığı açısından mecburiyettir."