Apple'ın uygun fiyatlı iPhone 9 plus iddiaları heyecanlandırdı

Telefon piyasasında ipi göğüsleyen Apple, iPhone serisine bir de uygun fiyatlı olacağı iddia edilen iPhone 9 ve iPhone 9 plus serilerini sunma heyecanı içerisinde.

Apple’ın bu yıl karşımızda iPhone 9 ya da diğer bir adıyla iPhone SE 2 modelini çıkarmak gibi bir planı olduğu artık herkes tarafından biliniyor. Fakat ortaya çıkan raporlar bu modele bir de Plus versiyonun ekleneceğini gösteriyor. Uygun fiyatlı iPhone 9 Plus sızıntısı, yeni telefonu bekleyen birçok kullanıcıyı şimdiden heyecanlandırmış durumda.

iPhone 9’un iPhone 8‘in yerini alabileceği düşünüldüğünde, yeni modelin de iPhone 8 Plus‘ın üst sürümü olması mantıklı geliyor.

Uygun fiyatlı iPhone modelleri arasında

Her iki model de iPhone 11 ailesine uygun fiyatlı alternatifler olarak karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. iPhone 9 için tahminler 399 dolarlık başlangıç fiyatına sahip olacağı yönünde. iPhone 9 Plus tabii ki iPhone 9’dan daha yüksek bir fiyata sahip olacak olsa da, modellerin her ikisi de uygun fiyatlı iPhone modelleri kategorisinde yer alacak.

Kodlara göre, her iki telefonda da A13 Bionic işlemci kullanılacak. Ayrıca Touch ID‘li fiziksel bir ana ekran düğmesi de yer alacak gibi görünüyor. Bu arada iPhone 12’nin ise gücünü A14 Bionic’ten alacağını hatırlatalım.

Plus versiyonu biraz daha avantajlı olabilir

Muhtemelen iPhone 9’da 4,5 inç LCD ekran, iPhone 9 Plus’ta ise 5.5 inç büyüklüğünde ekran kullanılacak. iPhone 9’dan daha iyi özelliklere sahip olması beklenen, iPhone 9 Plus modelinde çift arka kamera kurulumu da beklentiler arasında. Ekranın büyük olması batarya büyüklüğü açısından da Plus versiyonuna avantaj sağlayacak.