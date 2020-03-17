CEV tüm voleybol turnuvalarını erteledi

Koronavirüs, filenin ertelenmesine sebep oldu. Avrupa Voleybol Konfederasyonu, Şampiyonlar Ligi, Cev kupası, Challenge Cup gibi turnuvalarda dahil tüm faaliyetleri ertelediğini açıkladı.

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Avrupa Voleybol Konfederasyonu, Corona virüs sebebiyle ikinci bir açıklamaya kadar tüm faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

Dünyada hızla yayılan Corona virüs voleybola da engel oldu. Avrupa Volebol Konfederasyonu, yapılacak bütün organizasyonları alınan önlemler kapsamında ertelediğini duyurdu. CEV'den yapılan resmi açıklamada Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası, Challenge Cup başta olmak üzere, tüm faaliyetlerin Corona virüs tehdidi nedeniyle ertelendiği duyuruldu.