HABER /  YEREL
ADV Evin ihtiyaçları Şok ucuz
ADV Evin ihtiyaçları Şok ucuz

Karaman'da internet oyunu tartışmasında kuzenini bıçakladı

KARAMAN'da kendisinden 5 yaş büyük kuzeniyle oynadıkları oyun yüzünden tartıştı. Mutfaktan aldığı bıçağı acımadan kuzeninin bacağına sapladı.

Abone ol

Karaman'da 11 yaşındaki N.R.E., internet oyunu nedeniyle tartıştığı 16 yaşındaki kuzeni M.Z.E.'yi  bacağından bıçakladı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırılırken, N.R.E. ifadesi alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.  

Olay, bugün saat 14.00 sıralarında, Gazi Dükkan Mahallesi 125 Sokak'taki evde meydana geldi.  N.R.E., internette oyun oynadığı kuzeni M.Z.E.'yi aralarında çıkan tartışmada, mutfaktan aldığı bıçakla sağ bacağından yaraladı. Kanlar içinde kalan M.Z.E., aile fertlerinin ihbarı üzerine gelen ambulansla hemen Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. N.R.E. de ifadesi alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

SON DAKİKA HABERLERİ
Ahmet Davutoğlu’ndan hükümete 5 maddelik koronavirüs önerisi
AK Partili Çamlı'dan şaşkına çeviren karantina önerisi! 3 çocuk için fırsat
Çin'de aşının ilk denemeleri başlıyor!
Hulusi Akar açıkladı! TSK'da yeni koronavirüs önlemleri
Mustafa Destici'den koronavirüs açıklaması! Bu bir savaş
UEFA Koronavirüs nedeniyle EURO 2020'yi iptal etti
ÖNCEKİ HABERLER
2020 hacamat takvimi mart ayı hangi günler yapılır?
Terör örgütü PKK'nın mali destekçisi yakalandı
Kaçak umreciler yolda yakalanıp karantinaya alındı
EBA nasıl çalışır EBA şifresi alma ve uzaktan eğitim giriş ekranı
CEV tüm voleybol turnuvalarını erteledi
Safer ayı 2020 ne zaman neden bela ayı denir?
Yorumlar