Ali Rıza Demircan'ın sözleri olay oldu Rum metropolit de aynı kafada

Dünya koronavirüsle savaşırken din adına açıklama yapan bazı kişilerin sözleri tepki çekiyor. Hristiyanlık adına konuşan Metropolit de da müslümanlık adına konuşan Ali Rıza Demircan da aynı düşünüyor.

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Din adına yapılan yobazlıkta dinler farketmiyor. Ali Rıza Demircan, Habertürk canlı yayınında koronavirüsü (Covid-19) zina, eşcinsellik, evlilikte anal ilişki gibi nedenler yüzünden engellenemediğini idda etti. Kıbrıs Morfu Metropoliti Nefitos da "ateizm, bendesel günahların, evlilik içi ve dışında anormal ilişkilerin ve kürtajların koronavirüse yol açtığını” iddia etti.

Demircan: Zina, eşcinsellik, evlilikte anal ilişki...

Ali Rıza Demircan, Veyis Ateş'in programında, koronavirüse ilişkin olarak, "Geçici önlemlere olmaz.Zina, evlilik dışı ilişki, eşcinsel, evlilik hayatında anal ilişki ve regl döneminde ilişki. Bu yasaklar rahim olan rabbimizin koyduğu yasaklardır. Bu yasaklara riayet ederseniz pek çok hastalığın önlemini henüz daha oluşmadan almış olursunuz" ifadelerini kullandı. Bu sözler büyük tepki çekince Veyis Ateş özür diledi.

Rum metropolite göre koronavirüsün sebebi bakın neymiş?

Demircan'ın sözleri tartışılırken, bu sefer benzer bir açıklama Kıbrıs’ın Güzelyurt Metropoliti Neofitos'tan geldi. Evren Dede'nin bildirdiğine göre, Nefistos, dünyayı kasıp kavuran koronavirüsün “sorumlusunu” buldu. Neofitos konuyla ilgili verdiği vaazda “ateizm, bendesel günahların, evlilik içi ve dışında anormal ilişkilerin ve kürtajların koronavirüse yol açtığını” ileri sürdü.

Göçmen krizi de bu şekilde çözülecekmiş

“Bugün için çözülemez görülen sorunları, Tanrı’nın bu hastalıkları kullanarak çözeceğini” dile getiren Rum Metropolit Nefitos “göçmen krizinin de bu şekilde çözüleceğini” söyledi ve inanları kiliseye gitmeye davet etti.