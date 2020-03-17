Ahmet Davutoğlu’ndan hükümete 5 maddelik koronavirüs önerisi

AK Parti'den olaylı bir şekilde ihraç edildikten sonra kendi kurduğu Gelecek Partisi ile siyaset hayatına devam eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, coronavirüs nedeniyle hükümete 5 maddelik öneride bulundu. Davutoğlu doğalgaz ve elektrik faturalarını ertelemesi önerisinde bulundu.

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Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'ndan gündeme oturan koronavirüs salgınıyla ilgili hükümete dikkat çeken öneriler geldi. Davutoğlu Twitter hesabı üzerinden yaptığı canlı yayında partisinin corona virüsü değerlendirmelerini açıkladı ve hükümete çağrıda bulundu.

Davutoğlu, “5 önemli alanda ciddi sorunlarla karşı karşıya kalabiliriz. Şimdiden bunun önlemini almak zorundayız” diyerek önerilerini sıraladı.

“Geçmişte insanoğlu krizler gördü ama bu çapta ilk kez karşı karşıya geliyoruz” sözlerini kullanan Davutoğlu, ihracatın yüzde 15 daralabileceğini ifade ederek, ithalatta ise 40 milyar dolara yakın bir daralma yaşanabileceğini söyledi.

Faturalara 6 aylık erteleme

Karantina sürecinde alınabilecek önlemler hakkındaki görüşlerini de dile getiren Davutoğlu, hükümete “Doğalgaz, elektrik faturaları için 6 aylık erteleme ve taksitlendirme imkanı getirilmelidir” önerisinde bulundu.

Davutoğlu’nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Camilerde, stadyumlarda ve okullardaki faaliyetlerin minimuma indirilmesi son derece doğrudur. Stadyumlarda geçen haftada alınan tedbir doğru olmakla birlikte yeterli olmamıştır. Bütün ligin ertelenmesi toplum sağlığı açısından önemlidir.

Camilerimizde cemaatle yapılan ibadetlerin ertelenmesi doğrudur, Hz. Peygamber döneminde de benzer uygulamalar söz konusu olmuştur. Okullarda ise eğitim teknolojik imkanlarla mümkün olduğunca uzaktan yapılması şartıyla eğitime de ara verilmeli.

Sağlık harcamalarıyla ilgili olarak gerekli aktarmalar yapılmalıdır. Kısa çalışma ödeneğinin ivedilikle devreye sokulması gerekmektedir. İstihdam kaybını veya zorunlu olarak ücretsiz izne çıkarılan çalışanların sosyal sorunların hafifletilebilmesini teminen işsizlik fonundan gerçekleştirilen ödeme şartlarının esnetilmesi ve ödeme sürelerinin arttırılması yönünde tedbirler alınmalıdır.

Finansal sektöre likidite sağlanmalıdır. Hazine, Merkez Bankası ve BDDK tarafından hazırlanacak yeniden yapılandırma düzenlemesi çerçevesinde küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin kredi faizlerinin silinmesi ana paranın enflasyona endekslenmesi suretiyle taksitlendirme getirilmelidir. Herhangi bir gelir sahibi olmayan kişiler için her türlü sosyal yardım yapılmalıdır.

Süreçten etkilenen sektörlerde işverenlere kira desteği sağlanmalıdır. Maliye e-haciz işlemini en az 6 ay uygulamamalıdır. Doğalgaz ve elektrik faturaları için 6 ay erteleme ve taksitlendirme imkanı getirilmelidir.