Korona virüsü nedeniyle kafeler kepenk kapattı İstanbul bomboş kaldı

"İstanbul'un birçok işlek caddeleri boş kaldı": İstanbul'da yerli, yabancı turistlerin en çok gezdiği Beyoğlu ve Şişli'nin en işlek caddelerinin boş kaldığı görüldü. Sabahın erken saatlerinden başlayan yoğunluğun, kalabalığın olmadığı Tarihi Perşembe Pazarı ve Hırdavatçılar Çarşısı da korona virüs endişesinden olumsuz etkilenirken bir esnaf, "Lüzumsuz yere insanlar dışarı çıkmasınlar mikrobu yaymasınlar. 43 senedir bu sokaktayım böyle bir şey görmedim" sözlerini kullandı.