Korona virüsü nedeniyle kafeler kepenk kapattı İstanbul bomboş kaldı
Dün akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs açıklamaları sonrası vatandaşların gelen uyarıları dikkate alındığı görüldü. Bu sabah İstanbul'un en işlek yerleri, caddeleri, mekanları boş kaldı. Birçok esnafın kepenkleri indirdiği öğrenildi.
Çin'den hızla tüm dünyaya yayılan coronavirüs, ülkeleri ve vatandaşları acil kodla teyakkuza geçirdi. Türkiye'de de alınan önlemler genişlemeye, artmaya devam ederken, dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları sonrası İstanbul'da birçok vatandaşın evlerine kapandığı ve esnafın kepenk indirdiği görüldü.
"İstanbul'un birçok işlek caddeleri boş kaldı": İstanbul'da yerli, yabancı turistlerin en çok gezdiği Beyoğlu ve Şişli'nin en işlek caddelerinin boş kaldığı görüldü. Sabahın erken saatlerinden başlayan yoğunluğun, kalabalığın olmadığı Tarihi Perşembe Pazarı ve Hırdavatçılar Çarşısı da korona virüs endişesinden olumsuz etkilenirken bir esnaf, "Lüzumsuz yere insanlar dışarı çıkmasınlar mikrobu yaymasınlar. 43 senedir bu sokaktayım böyle bir şey görmedim" sözlerini kullandı.
"Bütün illere Korona virüs genelgesi gönderildi.": Bu kapsamda Bakanlığı 81 İl Valiliğine korona virüs konulu bir genelge göndererek sinema, kafeterya, kahvehane gibi alanların faaliyetlerinin geçici bir süreliğine durdurulacağını bildirdi.
Kararın ardından tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan düğün salonu, çalgılı müzikli lokanta kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları gibi birçok bireysel ve toplu olarak kullanılan eğlence alanları dün gece 00:00 itibariyle kapatıldı.