Terör örgütü PKK'nın mali destekçisi yakalandı

DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK'ya mali destek sağlayan, hakkında kesin hapis cezası bulunan M.B. isimli şahıs jandarma tarafından yakalandı.

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Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, PKK'lı teröristlere mali destek sağladığı gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B., jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya mali destek sağladığı gerekçesiyle 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari M.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Firarinin Yeşiltepe Mahallesi'ndeki bir adreste saklandığı belirlenir belirlenmez operasyon gerçekleştirildi. M.B. isimli şahıs Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevkedildi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.