HABER /  GÜNCEL
ADV Evin ihtiyaçları Şok ucuz

Terör örgütü PKK'nın mali destekçisi yakalandı

DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK'ya mali destek sağlayan, hakkında kesin hapis cezası bulunan M.B. isimli şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Abone ol

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, PKK'lı teröristlere mali destek sağladığı gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B., jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. 

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya mali destek sağladığı gerekçesiyle 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari M.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Firarinin Yeşiltepe Mahallesi'ndeki bir adreste saklandığı belirlenir belirlenmez operasyon gerçekleştirildi. M.B. isimli şahıs Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevkedildi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
AK Partili Çamlı'dan şaşkına çeviren karantina önerisi! 3 çocuk için fırsat
Çin'de aşının ilk denemeleri başlıyor!
Hulusi Akar açıkladı! TSK'da yeni koronavirüs önlemleri
Mustafa Destici'den koronavirüs açıklaması! Bu bir savaş
UEFA Koronavirüs nedeniyle EURO 2020'yi iptal etti
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakalar artacak okul tatili uzayabilir
ÖNCEKİ HABERLER
Kaçak umreciler yolda yakalanıp karantinaya alındı
EBA nasıl çalışır EBA şifresi alma ve uzaktan eğitim giriş ekranı
CEV tüm voleybol turnuvalarını erteledi
Ataşehir'de eczanede koronavirüse karşı 1.5 metre kuralı ile önlem
Ordu'da otomobiliyle birlikte ırmağa uçtu
Berdülacüz ne demek 2020 Berdülacüz ne zaman başlıyor?
Yorumlar