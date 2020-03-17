Türkiye'de koronavirüsün artış seyri nasıl? İtalya rakamlarına bakın daha hızlı

TÜRKİYE'de koronavirüslü hasta sayısı 6 günde 47'ye çıktı. Herkesin aklında 'İtalya gibi olmayalım' korkusu var. Virüsün yayılma seyri bu açıdan önemli bir gösterge. Bakın Türkiye ile İtalya rakamları nasıl...

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Türkiye'de koronovirüs vakası sadece 6 gün içinde 47'ye yükseldi. Bu sayının daha da artması bekleniyor. Umrecilere ek olarak bugün de yurt dışındaki 3 binden fazla Türk yurda getirilip karantinaya alındı. Şu ana kadar ülkemizde görülen coronavirüs vakalarının tamamının yurt dışı kaynaklı olduğu göz önüne alındığında yeni gelenlerle birlikte vaka sayısının artması bekleniyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Ateş Kara da buna dikkat çekiyor ve şöyle diyor:

-Ülkemizde daha vaka görülecektir. Bugün sayı 47, belki bu 57, 67 de olabilir.

Peki virüs ne kadar hızla yayılıyor? İtalya gibi olur muyuz?

Herkesin aklında bu iki soru var. Bu noktada Türkiye ve İtalya'daki koronavirüslü hasta sayısının artış hızına bakmakta fayda var. İtalya bugünkü duruma 3 vaka ile geldi. Sadece 30 gün içinde vaka sayısı 27 bin 980'e yükseldi. Türkiye ise 1 vaka ile başladığı süreçte 6. günde 47 vakaya ulaştı. İtalya'da 6. günde vaka sayısı 21'di... İşte iki ülkedeki virüsün yayılma seyri:

14 gün kuralı hayati önem taşıyor

Şu ana kadar elde edilen rakamlar, bundan sonra seyrin aynı olacağı anlamına gelmiyor. Ancak kritik bir noktada olduğumuz da aşikar. Bu sebeple Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dediği gibi hasta olanların 'kendini izole etmesi' ve '14 gün' kuralına uyması hayati önem taşıyor. Virüse karşı alınan önlemlere uyduğumuz taktirde İtalya'nın durumuna düşmekten kurtuluruz. Bu noktada da herkese görev düştüğünü unutmayalım.