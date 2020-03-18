Fahrettin Koca kimdir Türkiye baba gibi adamsın dedi TT oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyayı saran koronavirüsün ülkemize gelmesinin ardından hepimizin yakından takip ettiği isimlerden biri oldu. Vatandaşlara karşı her zaman açık olan Bakan Koca, sosyal medyada TT oldu, bu süreçteki başarısı ile muhaliflerin bile beğenisini aldı. Peki kimdir bu Fahrettin Koca, eşi ve çocukları kimdir?
Dünyayı saran koronavirüs illetinin ülkemize de sıçramasının ardından hepimiz Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gelecek haberlere kilitlendik. İlk vakadan beri vatandaşlarla her bilgiyi şeffaf olarak paylaşan ve bu taployu aylar öncesinden öngörüp, ciddi tedbir önlemleri olan Fahrettin Koca, vatandaşların gönlünü kazandı ve #BakanKocaBabaGibiAdamsın etiketiyle twitter'da TT oldu.
İlk günden beri koronavirüsün yayılmaması için önlemler alan Fahrettin Koca'nın dünkü toplantısında BBC muhabirine verdiği cevap ise çok konuşuldu. Mikrofon dağıtılmadığı için şikayet eden muhabire 'Tamam. Kusura bakma kızım' diyerek cevap veren Bakan bir kez daha alkışları topladı.
O görüntüleri buradan izleyebilirsiniz...
Diken üstünde olduğumuz bu günlerde ondan gelecek haberleri dört gözle beklediğimiz Bakan Fahrettin Koca aslen Konyalı ve 55 yaşında. Türkiye Cumhuriyeti’nin 59. Sağlık Bakanı olan Fahrettin Koca, Hale Koca ile evli ve 4 çocuk babası.
Asıl mesleği Çocuk Doktorluğu olan Koca, aynı zamanda, Türkiye Eğitim ve Sağlık Araştırma Vakfı, Medipol Hastanesi ve İstanbul Medipol Üniversitesi’nin kurucusu.