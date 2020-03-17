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Muğla'da tefeci operasyonu gerçekleştirildi 32 gözaltı

MUĞLA merkezli olarak 5 ilde 'Bahar temizliği' adlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda vatandaşlara para verip yüksek faizle borçlandıran çetenin üyesi 32 kişi gözaltına alındı.

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Muğla merkezli 5 ilde, 'Bahar Temizliği' adıyla düzenlenen operasyonda, vatandaşları yüksek faizle para vererek borçlandıran çetenin 32 üyesi yakalandı. 

Bodrum, Milas ve Yatağan Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından tefecilik, yağma, nitelikli dolandırıcılık, şantaj ve tehdit gibi çok sayıda suça karıştıkları belirlenen çete üyesi 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

6 milyon liralık borç senedi bulundu

Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonla şüphelilerin evinde yapılan aramalarda, 3'ü kurusıkı olmak üzere 7 tabanca, 2 pompalı tüfek, 159 mermi, 1 komando bıçağı, 2 gram esrar, 1 gram metamfetamin, yüksek faizlerle para verilen kişilerin isimlerinin yer aldığı 8 adet defter ile gizli bölmelerdeki çelik kasalar içinde toplam değeri 6 milyon lirayı bulan borç senedi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 32 şüphelinin polisteki işlemleri sürerken, firari 4 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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