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Rize'de yasadışı kuş avlıyordu yediği cezaya kendisi bile inanamadı

RİZE'de jandarma ekiplerinin yaptığı denetlemede, S.S. isimli şahsın evinde 61 farklı türe ait kuş ele geçirildi. S.S.'nin kuşları tuzakla yakaladığı anlaşılınca 47 bin 347 liralık cezayı yemekten kaçamadı.

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Rize'nin Fındıklı ilçesinde jandarma ekipleri, nesli tükenmekte olan farklı türlerden 61 kuşu yakalayıp, evinde besleyen S.S.’ye, tam 47 bin 347 lira para cezası kesti. Ele geçirilen kuşlar da, doğaya bırakılmak üzere Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yakaladığı kuşlar pahalıya patladı

İlçeye bağlı Avcılar köyünde uygulama ve denetleme gerçekleştiren jandarma ekiplerinin, S.S.'nin evinde yaptığı aramada, nesli tükenmekte olan farklı türlerde 61 kuş ele geçirildi. İlgili kurumlardan izin almadan ve belgeleri olmadan doğada bulunan mevsimsel, göçmen kuşları tuzak, kapan, ses cihazı gibi malzemeler kullanarak avladığı tespit edilen şüpheli S.S.'ye Milli Parklar Müdürlüğü 47 bin 347 TL idari yaptırım ve tazminat cezası kesti. Ele geçirilen kuşlar ise doğaya bırakılmak üzere Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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