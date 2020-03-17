AÖL sınavları iptal mi MEB yeni tarihi duyurdu

2019-2020 eğitim yılı AÖL 2. dönem sınavları için erteleme haberi geçtiğimiz günlerde gelmişti. 21-22 Mart'ta yapılacak açık öğretim kurumları sınavlarını erteleme kararı ile birlikte yeni tarihe yönelik araştırmalar hız kazandı. Gözler şimdi açık lise 2. dönem sınavlarının yapılacağı yeni tarihte. Peki, açık lise sınavları ne zaman? AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

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Açık öğretim ortaokulu, açık öğretim lisesi, açık öğretim imam hatip lisesi ve mesleki açıköğretim lisesi ikinci dönem sınavları, corona virüsü nedeniyle alınan tedbirler kapsamına ertelendi. Bu gelişmenin ardında söz konusu okullarda eğitim alan öğrencilerin, yeni sınav tarihine yönelik araştırmaları hız kazandı. İşte, konuya dair merak edilenler...

MEB tarafından yayımlanan Merkezi Sınav Uygulama Takvimine bağlı olarak her yıl aralık, mart ve temmuz aylarında 3 dönem halinde yapılan sınavların mart dönemi sınavları eylül ayında yapılacak.

Bakanlık, ihtiyaç durumunda genellikle eylül ayında bu kapsamda ek sınav yapıyordu. Dolayısıyla ertelenen sınavın yurt dışı da dahil eylül ayında yapılacak ek sınavla birleştirilmesi planlanıyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz gibi koronavirüs önlemleri çerçevesinde tüm süreçlerimizi gözden geçiriyor ve gerekli önlemleri alıyoruz. Bu kapsamda 21 ve 22 Mart tarihlerinde yapılacak ve yaklaşık 3 milyon öğrencinin gireceği, 400 binin üzerinde öğretmenimizin görev alacağı açık öğretim kurumları sınavlarını erteleme kararı aldık. Bu sınavların yurt dışı merkezlerindeki sınavlarını önlem olarak zaten önceden iptal etmiştik. Dolayısıyla bu sınav hem yurt içi hem de yurt dışında söz konusu tarihlerde yapılmayacak.



Arkadaşlarımız bu sınavın ne zaman yapılabileceği ile ilgili çalışmayı da tamamladılar. Eylül ayında yapacağımız ek sınav tarihi ile bu sınavı birleştireceğiz ve ertelenen sınavı eylül ayı içerisinde yurt içi ve yurt dışında aynı tarihlerde yapacağız."

Açık öğretim kurumları sınavları, açık öğretim ortaokulu, açık öğretim lisesi, açık öğretim imam hatip lisesi ve mesleki açıköğretim lisesi ikinci dönem sınavlarını kapsıyor.