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Kremlin duyurdu: Putin yarın Kırım'a gidecek

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 18-19 Mart'ta Kırım'a iş ziyaretinde bulunacak.

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Açıklamada “Devlet Başkanı Sivastopol’de Kırım Cumhuriyeti ve Sivastopol sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile görüşme gerçekleştirecek” ifadeleri kullanıldı.

Devlet nişanı verecek

Putin, yarımada ile Rusya anakarasını birbirine bağlayan Kerç Köprüsü’nün inşasında görev alanlara devlet nişanı verecek.

Rus lider ayrıca Kırım Başbakanı Sergey Aksenov ve Sivastopol’ün geçici Valisi Mihail Razvojayev ile bir araya gelecek.

Rus liderin ziyareti, Kırım’ın 2014 yılında Rusya ile bağlanışının yıldönümüne denk geliyor. Kırım, 2014 yılında yapılan referandumdan çıkan yüzde 96.77 ‘evet' oyuyla Rusya'ya bağlanmıştı.

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