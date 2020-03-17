Ford Otosan'dan can sıkan koronavirüs kararı! Türkiye'deki üretimini durduruyor

Dünyanın başına bela olan koronavirüs salgını ülkemizde de can sıkan gelişmelere neden oluyor. Türkiye'nin en fazla ihracat yapan otomotiv şirketlerinden Ford Otosan, koronavirüs salgını nedeniyle 30 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında üretime ara vereceğini duyurdu.

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Böylece Ford, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de ilk üretimi durduracak olan otomobil firması oldu.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınının otomotivciye faturası ağır oldu. Volkswagen, PSA, Renault gibi birçok otomotiv firması, salgının hızla yayıldığı Avrupa ülkelerinde üretimi durdururken, Türkiye'de ise ilk kötü haber Ford Otosan'dan geldi. Şirket, KAP'a yaptığı açıklama ile 30 Mart- 4 Nisan tarihleri arasında Gölcük fabrikasında üretime ara vereceğini duyurdu.

Ford Otosan'ın konu ile ilgili KAP'a yaptığı açıklamada şu bilgiler verildi: "Yurt dışındaki üretim tesislerinde oluşan kesintiler nedeniyle üretim takvimimizde değişiklik yapılması gereksinimi doğmuştur. Bu kapsamda 30.03.2020 – 04.04.2020 tarihleri arasında Kocaeli Gölcük fabrikamızda üretime ara verilecektir."

330 bin kapasiteli fabrikada transit ve custom üretiliyor

Bilindiği gibi Ford Gölcük'te Ford Transit ve Ford Custom modellerini üretiyor. 5 bin 910 kişinin çalıştığı Gölcük fabrikasının toplam üretim kapasitesi ise 330 bin olarak açıklandı. Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, geçtiğimiz günlerde basına yaptığı açıklamada koronavirüs salgınının otomotiv sektörüne büyük darbe vurduğunu dile getirerek, Türkiye'yi Çin'den çok Avrupa pazarındaki gelişmelerin etkilediğini söylemişti.

Diğer markalarda üretim şimdilik devam ediyor

Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki üretim planlarında henüz bir aksama ya da bir değişiklik olmadığını vurgularken, "Zaten bizde birçok parça Çin ve Japonya'dan geliyor, oralarda da üretim planlandığı gibi devam ediyor" dedi. Hyundai Assan yetkilileri de üretim tarafında bir sıkıntı olmadığını, evden çalışma sistemine de henüz geçilmediğini söyledi.

Oyak Renault yetkilileri ise Bursa'daki fabrikada üretime devam edildiğini, gelişmelerin yakından takip edildiği açıklandı. Yetkililer, koronavirüs salgınına karşı fabrikada tüm hijyen önlemlerinin alındığının da altını çizdi. Toyota ve Fiat da Türkiye'deki üretimine devam ediyor.

Diğer yandan tüm ana üreticiler ve yan sanayi firmaları, fabrikalardaki sıkıntıların artmasından endişe duyuyor. TAYSAD Başkanı Alper Kanca, önümüzdeki günlerde daha fazla sayıda fabrikanın üretime ara vermek zorunda kalabileceğini dile getirdi.