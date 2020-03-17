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Ukrayna liderinden karantina tavsiyesi! Nüfusu artırma zamanı

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, vatandaşlarına uygulanmakta olan karantina nedeniyle evden çıkmama çağrısında bulundu. Zelenskiy, "Ülkemizde nüfus azlığı sorunu var. Sanırım bu krizle mücadele etme zamanı geldi" dedi.

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Zelenskiy, katıldığı bir televizyon programında, Ukraynalılara mümkün olduğunca evde oturma çağrısında bulunarak, kitap okuyarak, film seyrederek vakit geçirebileceklerini söyledi.Zelenskiy, “Genç Ukraynalılara da bir çift sözüm var. Biliyorsunuz, ülkemizde nüfus azlığı sorunu var ve bu sorun, hala güncelliğini koruyor. Sanırım artık bu krizle mücadele etme zamanı geldi” diye konuştu.

Uçuşlar durduruldu

Ukrayna´da kabul edilen karantina çerçevesinde gıda dükkanları, eczaneler ve benzin istasyonları dışındaki işletmeler, eğlence yerleri ve alışveriş merkezleri kapatılmış durumda. Restoranların da ancak evlere servis şartıyla açık kalmasına izin veriliyor.Ukrayna, 15 Mart´tan itibaren diplomatlar ve oturum iznine sahip olanlar dışındaki bütün yabancılara iki haftalığına giriş yasağı getirirken, bu sabahtan itibaren de yabancı ülkelerle bütün uçak seferlerine son verdi.

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