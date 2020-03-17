Ataşehir'de eczanede koronavirüse karşı 1.5 metre kuralı ile önlem

ATASEHİR'de bir eczanede koronavirüse karşı çalışanlar 1,5 metre kuralına uyarak eczanenin girişine şerit çekti. Eczaneye gelen vatandaşlar uygulamaya destek verdi.

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Ataşehir İçerenköy Mahallesi'nde bir eczane koronavirüse karşı ilginç bir uygulama başlattı. Eczanenin girişine şerit çeken çalışanlar “Koronavirüsün yayılma hızını yavaşlatan 1,5 metre kuralının önemi nedeniyle yapmak zorunda kaldığımız uygulamaya göstermiş olduğunuz anlayışa teşekkür ederiz" yazısı asıldı.

Vatandaşlar uygulamayı beğendi

İlaç almaya gelen vatandaşlar eczaneye giremezken, istedikleri ilaç ve malzemeleri eczane çalışanlarından kapıda teslim aldı. Eczane çalışanları uygulama konusunda konuşmak istemezken, eczaneye gelen vatandaşlar uygulamayı olumlu karşılayarak destek verdi.

Eczaneye gelen Zeynel Kürkçü, "Güzel bir uygulama. 1 metreden aldık ilaçlarımızı içeri girmeden. Önlemi alacağız. Takdiri Allah'a bırakacağız" diye konuştu. İlaç almaya geldiğini söyleyen Zekeriya İleri " İçeri giremedik, kapıdan aldık ilacımızı. Koronavirüs için önlem alınmış." diye konuştu.