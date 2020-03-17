HABER /  YEREL
ADV Evin ihtiyaçları Şok ucuz
ADV Evin ihtiyaçları Şok ucuz

Ataşehir'de eczanede koronavirüse karşı 1.5 metre kuralı ile önlem

Demirören Haber Ajansı

ATASEHİR'de  bir eczanede koronavirüse karşı çalışanlar 1,5 metre kuralına uyarak eczanenin girişine şerit çekti. Eczaneye gelen vatandaşlar uygulamaya destek verdi.

Abone ol

Ataşehir İçerenköy Mahallesi'nde bir eczane koronavirüse karşı ilginç bir uygulama başlattı. Eczanenin girişine şerit çeken çalışanlar “Koronavirüsün yayılma hızını yavaşlatan 1,5 metre kuralının önemi nedeniyle yapmak zorunda kaldığımız uygulamaya göstermiş olduğunuz anlayışa teşekkür ederiz" yazısı asıldı.

Vatandaşlar uygulamayı beğendi

İlaç almaya gelen vatandaşlar eczaneye giremezken, istedikleri ilaç ve malzemeleri eczane çalışanlarından kapıda teslim aldı. Eczane çalışanları uygulama konusunda konuşmak istemezken, eczaneye gelen vatandaşlar uygulamayı olumlu karşılayarak destek verdi.

Eczaneye gelen Zeynel Kürkçü, "Güzel bir uygulama. 1 metreden aldık ilaçlarımızı içeri girmeden. Önlemi alacağız. Takdiri Allah'a bırakacağız" diye konuştu. İlaç almaya geldiğini söyleyen Zekeriya İleri " İçeri giremedik, kapıdan aldık ilacımızı. Koronavirüs için önlem alınmış." diye konuştu.

İlgili Haberler
Ehliyet sınavına koronavirüs rötarı MEB ehliyet sınavı ne zaman? Devlet Bahçeli: Korona musibetini yeneceğiz
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Koronovirüs sonrası herkes peşine düştü satışlar patladı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Hulusi Akar açıkladı! TSK'da yeni koronavirüs önlemleri
Mustafa Destici'den koronavirüs açıklaması! Bu bir savaş
UEFA Koronavirüs nedeniyle EURO 2020'yi iptal etti
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakalar artacak okul tatili uzayabilir
Merkez Bankası PPK toplantısında karar verdi! Faizi 9.75'e çekti
Türkler Avrupa'dan tahliye ediliyor Almanya'dan kalkan ilk uçak İstanbul'a indi
ÖNCEKİ HABERLER
Ordu'da otomobiliyle birlikte ırmağa uçtu
Apple'ın uygun fiyatlı iPhone 9 plus iddiaları heyecanlandırdı
Kuru grip öksürüğü ile koranavirüs öksürüğünü ayırt etmenin yolu
Ehliyet sınavına koronavirüs rötarı MEB ehliyet sınavı ne zaman?
Devlet Bahçeli: Korona musibetini yeneceğiz
2020 hacamat takvimi mart ayı hangi günler yapılır?
Yorumlar