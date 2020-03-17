Koronovirüs sonrası herkes peşine düştü satışlar patladı

Güçlü antioksidan etkisi var

Vatandaşlar tarafından bu dönemde yoğun olarak seçilen besinlerden biri de propolis oldu. Arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı güçlü antioksidan ve antimikrobiyal etkilere sahip olan ve tamamen doğal bir arı ürünü olan propolis kovandaki mikropları yok etmek ve sterilizasyonu sağlamak için kullanılıyor.