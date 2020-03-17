Donald Trump'ın "Çin virüsü" sözüne Çin'den ağır cevap

Dünyayı tehdidi altına alan koronavirüsün çıktığı ülke olan Çin'den, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla ilgili Twitter paylaşımında "Çin Virüsü" ifadesini kullanmasına tepki geldi.

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ABD Başkanı Trump, "ABD, Çin Virüsü'nden etkilenen tüm endüstrileri, hava yolu şirketlerini ve diğerlerini destekleyecektir" açıklaması yapmıştı. Trump'a ağır bir cevap veren Çin, "ABD'de bazı politikacılar corona virüsü Çin'le ilişkilendirerek Çin'i karalamaya çalışıyor. Buna şiddetle karşı çıkıyoruz, ABD'yi Çin'i suçlamaya son vermeye çağırıyoruz" denildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabından yaptığı "Çin virüsü" paylaşımına sert tepki gösterdi.





Çinli sözcü Gıng, "ABD'de bazı politikacılar corona virüsü Çin'le ilişkilendirerek Çin'i karalamaya çalışıyor. Buna şiddetle karşı çıkıyoruz, ABD'yi Çin'i suçlamaya son vermeye çağırıyoruz. Uluslararası toplumun birinci önceliği virüsle mücadele için uluslararası iş birliğidir. ABD kendi önceliğine odaklanarak sağlık güvenliği konusunda uluslararası iş birliği için yapıcı rol oynamaya çalışmalı" dedi.