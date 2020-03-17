Edirne'de berberlerden maskeli ve eldivenli hizmet

EDİRNE'de berberler koronavirüse karşı önlem amacıyla eldiven ve maskesini takarak insanları tıraş etmeye başladı.

Abone ol

Edirne'nin Keşan ilçesinde, bazı berberler Corona virüs tedbirleri kapsamında maske ve eldiven takıp, tıraş yapmaya başladı.

Corona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından hem yetkililer hem vatandaşlar salgından etkilenmemek için önlemler almaya başladı. Keşan'a bağlı Yukarı Zaferiye Mahallesi Mercan Sokak'ta bulunan berber dükkanında da esnaf, müşterilerini maske ve eldiven takarak tıraş etmeye başladı. Tek kullanımlık havlularla tıraş yapan berberler, müşterilerini kolonya tutarak uğurluyor.

"Her yeri çamaşır suyuyla temizliyoruz"

Berber Turgay Kalkan, "Yapabildiğimiz kadar iş yerlerimizi dezenfekte ediyoruz. Her yeri çamaşır suyuyla temizliyoruz. Usturalarımızı temiz tutuyoruz. Her tıraştan sonra bu temizliği tekrarlıyoruz. Tek kullanımlık havlular aldık. Maske ve eldivenlerimizi takıyoruz. Eğer bizde bir mikrop varsa başkalarına gitmesin. Tabi kendimizi de koruyoruz. Müşterilerimiz de olumlu düşünüyor. İnsanlar sağlıklı bir ortamda tıraş olmak istiyor. Bunu gören de geliyor" cümlelerini kullandı.

Müşteri memnun

Berberde sakal tıraşı olan Cahit Erdin, "Güzel bir uygulama. Böyle daha steril oldu. Memnunun kaldım. Virüs nedeniyle şehirde sakinlik var. Berbere girdiğimde de ilk gördüğüm temizliği oldu. İnsanların sağlığı için gereken yapılıyor" diye konuştu.