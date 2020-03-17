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 Friedrich Merz'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Almanya'da Başbakan Angela Merkel'den boşalacak Hristiyan Demokrat Birlik Parti (CDU) liderliği için potansiyel halef olarak gösterilen Friedrich Merz'in koronavirüs testi pozitif çıktı.

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Angela Merkel'in koltuğu için halef olarak gösterilen Friedrich Merz, koronavirüse yakalandığını duyurdu. dpa haber ajansına açıklama yapan Merz, "Pazar günü gerçekleştirilen testin sonucu pozitif çıktı. Önümüzdeki haftanın sonuna kadar evde karantinada olacağım" dedi. Annegret Kramp-Karrenbauer'ın görevi bırakacağını açıklamasının ardından yeni liderini seçmek için toplanacak olan CDU, 25 Nisan için planlanan konferans salgın nedeniyle ertelemişti.

Almanya'da şimdiye kadar 7 bin 689 kişide virüs saptandı

Merz, halihazırda Alman Federal Meclisi Bundestag'ta CDU/CSU grubuna başkanlık ediyor. Merz, 2018'deki seçimi Kramp-Karrenbauer'a karşı küçük bir farkla kaybetmişti. Çin, İtalya, İran, İspanya ve Güney Kore'nin ardından salgından en çok etkilenen ülke olan Almanya'da şimdiye kadar 7 bin 689 kişide virüs saptandı, 20 kişi de yaşamını yitirdi.

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