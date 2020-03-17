Bankaların koronavirüs kararı! Müşteriler şubeye alınmıyor dışarda tutuluyor

İSTANBUL'da banka şubelerine giden vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri nedeniyle tek tek içeri alındı. Kapıda zaman zaman kuyruk oluştu.

Abone ol

Koronavirüs salgınında vaka sayısı 47'ye çıkınca bankalar da yeni önlemleri devreye soktu. İstanbul'daki bankalar müşterilerini içeri almamaya başladı. Kapı önünde tutulan kişiler, işlem sırası gelince içeriye giriyorlar.

Yapılan uygulama banka önlerinde kuyruklar oluşmasına neden oldu. Sırası gelen güvenlik personeli tarafından içeri alındı. Güvenlik personeli tedbir amaçlı maske ve eldiven takarak görev yaptı.

Vatandaş destekliyor

Banka kuyruğunda bekleyen Sinem Güney "Koronavirüs nedeniyle içeri tek tek alıyorlar, biz de sıramızı bekliyoruz. Bu uygulama çok güzel “diye konuştu. Kuyruktaki bir diğer vatandaş Seda Şan “Alınması gereken bir tedbir, doğru buluyorum. Sırada bekliyorum yapacak bir şey yok “ diye konuştu.