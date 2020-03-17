Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li belediyelere talimat

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüsün herkesin sorunu olduğunu söyleyerek sorunu aşmak için ne gerekiyorsa her türlü özveride bulunmaya hazır olduklarını söyledi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde her türlü özveride bulunmaya hazır olduklarını söyledi. CHP'li belediyelere kimsenin elektriğini, suyunu ve doğalgazının kesilmemesi talimatı verdiklerini belirten Kılıçdaroğlu, tatil nedeniyle ücretleri kesilen sözleşmeli öğretmenlere maaş ödemelerinin yapılması gerektiğini kaydetti.

Kılıçdaroğlu, twitter adresinden yaptığı videolu paylaşımda koronavirüs önlemleriyle ilgili konuştu. Koronavirüsün ekonomiyi derinden etkilediğini ve bu konuda hükümetin gerekli önlemleri alması için koşulsuz destek vereceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, Aile Sigortası sisteminin hayata geçirilmesini istedi.

CHP'li belediyelere talimat verdik

Merkezi hükümet kadar yerel yönetimlere de büyük görevler düştüğünü belirten Kılıçdaroğlu, bu süreçte İller Bankası gelirlerine yapılan kesintilerin durdurulması gerektiğini kaydetti. Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelere talimat verdiklerini su, elektrik ve doğalgaz kesintilerinin yapılmamasını istediklerini belirtti.

Ücretli öğretmenlerin durumu

Milli Eğitim Bakanlığı ve Halk Eğitim Merkezleri'nde çalışan ücretli 190 bin öğretmenin bulunduğunu ve zorunlu tatil nedeniyle bu öğretmenlere maaş ödemesi yapılmayacağını hatırlatan Kılıçdaroğlu, bu çalışanların sorunlarının Meclis'e getirilerek yasal düzenlemeyle çözülmesi gerektiğini kaydetti.