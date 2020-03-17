TFF'ye büyük tepki! 'Çünkü bizim bir ailemiz yok'

Sivasspor'un yıldız futbolcusu Mert Hakan Yandaş, TFF'ye tepki gösterdi! Başarılı oyuncu, TFF'nin liglerin nisan ayı sonuna kadar devam ettirilme kararını eleştiren paylaşımda bulundu

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Süper Lig'in nisan ayı sonuna kadar planlandığı şekilde seyircisiz olarak oynanmasına karar verildiği TFF Başkanı Nihat Özdemir tarafından açıklanırken bu karara tepkiler gelmeye başladı. Sivassporlu Mert Hakan Yandaş TFF'nin bu kararını eleştirdi.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Mert Hakan, "Oyna devam çünkü bizim bir ailemiz yok" ifadelerini kullandı.

Mert Hakan Yandaş, daha sonra isyanını Instagram'a da taşıyarak, "Spor salonları kapatıldı, halı sahalar yasak. Fitness'a bile gidemiyor insanlar. Neden? Çünkü tüm insanlığı tehdit eden bir krizle karşı karşıyayız. Hatırlamamız gereken tek şey ise biz futbolcular da insanız." dedi.

"Maç için şehir dışına mı çıkalım?"

Malatyaspor'un kalecisi Ufuk Ceylan da maçların oynanmaya devam etmesi kararına tepki gösterdi.

Ufuk Ceylan yaptığı paylaşımda; "Sonuç olarak; evde mi kalalım? Antrenmana mı gidelim? Maç için şehir dışına mı çıkalım?" yazdı.

"Dünya evde kal diyor Tff Rize'ye git diyor"

Galatasaray Medya Koordinatörü Hande Sümertaş: "Dünya "Evde kal" diyor, TFF "Rize'ye git" diyor."

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'daki hemen hemen tüm spor organizasyonu ertelenmişti.