Umreden dönen vatandaşların test sonuçları açıklandı!

Rize Valiliği, umre ziyaretinin ardından şehre dönen 438 kişinin kontrol altında tutulduğunu ve koronavirüsle ilgili yapılan test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

Abone ol

Rize Valiliği'nden yapılan açıklamada, umre ziyaretinin ardından şehre dönen 438 kişinin sürekli kontrol altında tutulduğu ve koronavirüsle ilgili yapılan test sonuçlarının 'negatif' çıktığı belirtildi.

Umre ziyaretinin ardından Rize'ye dönen 438 kişinin sağlık durumu hakkında Rize Valiliği'nden açıklamada bulunuldu. Kişilerin evlerinde sürekli kontrol altında tutulduğu kaydedilen açıklamada, "Tüm illerimizde olduğu gibi geçen hafta itibariyle umre ziyaretinden dönen bütün vatandaşlarımız hava limanlarında gerekli tıbbi kontrol yapılarak Rize'ye intikallerine izin verilmiştir. Bahsi geçen kişiler İl Sağlık Müdürlüğümüzce evlerinde sürekli kontrol altında tutulmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Testlerin tamamı "negatif" çıktı

Rize'de yeni tip koronavirüs önlemlerinin birçok ilden önce başlatıldığını belirten açıklamanın devamında "Umreden dönen kişilerden belirli aralıklarla numuneler alınmış ve yapılan testlerin tamamı 'negatif' çıkmıştır. Umrecilere karantina kararı alındıktan sonra her yerde yapılan uygulamalar ilimizde de yapılmaktadır" denildi.