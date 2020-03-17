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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Fatih Terim'e erteleme cevabı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Servet Yardımcı, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e cevap verdi.

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Fatih Terim'in derbi sonrası liglerin ertelenmemesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamalara yanıt veren Servet Yardımcı, "Kendisi açık konuşmamakla birlikte, o başkan vekili benim. Müsaade etsin, UEFA ile görüşmeleri videokonferans ile mi, buluşarak mı yaparız, bunu bilecek aklım var, tecrübem de var, merak etmesin" şeklinde konuştu.

"Maçlar seyircisiz oynanmaya devam edecek"
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, liglerde maçlara nisan ayı sonuna kadar seyircisiz olarak devam edileceğini açıkladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada önlemlerin alındığını belirten Nihat Özdemir, "Hepimizin bildiği gibi bütün dünya ve Türkiye'de çok hareketli zamanlar geçiriyoruz. Her dakika durum değişebilir. Aklı başında çok iyi planlama yapan bir Sağlık Bakanı'mız ve Bilim Kurulu'muz var. Devamlı olarak irtibat halindeyiz. Aldığımız karar müşterek. Danışıklı olarak aldığımız kararlar Türkiye'mizi ilgilendiriyor. En önce gelen Türkiye. Her şeyin planlaması yapıldı. Liglerin seyircisiz oynanması ile ilgili şu an gündemimizde değişiklik yok. Karar aynen devam etmektedir. Karşılaşmalar nisan ayı sonuna kadar seyircisiz olarak devam edecek" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?
Fatih Terim, isim vermeden Servet Yardımcı'ya "Madem ligleri ertelemiyorsunuz o zaman sen niye salı günkü UEFA toplantısına gitmiyorsun, telekonferansla buradan katılacaksın" demişti.

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