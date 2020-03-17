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Bedelli askerlik yapacakların celp tarihleri ileri bir tarihe ertelendi

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü’nde yapılan duyuruya göre bedelli askerlik yapacakların celp ve sevk işlemleri ileri bir tarihe ertelendi.

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Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda bedelli askerlik yapacakların celp ve sevk işlemlerinin ileri tarihe ertelendiği belirtildi. Ayrıca Milli Savunma Üniversitesine bağlı Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları ile Harp Enstitüleri 13 Nisan'a kadar tatil edildi.

Müdürlüğün duyurusu şöyle:

1. 2020 yılında bedelli askerlik hizmeti yapacak yükümlülerin celp ve sevk işlemleri ileride belirlenecek bir tarihe kadar ertelenmiştir. Konuyla ilgili hususlar Millî Savunma Bakanlığınca duyurulacaktır.

2. Yedek subay ve yedek astsubay aday adayları ile altı aylık hizmete tabi erbaş ve erlerin işlemleri mevcut plan çerçevesinde yürütülmeye devam edilecektir

3. Bu duyuru 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 27'nci Maddesi gereğince yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.

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