Murat Boz 'evde durmayın' dedi tepkiler üzerine açıklama yaptı

Şarkıcı Murat Boz, koronavirüsle ilgili "Hepinize tavsiyem çıkın; evde durmayın" sözlerine gelen tepkiler üzerine yeni paylaştığı videosunda "hava almak için dışarı çıktım ve evime geri döndüm" dedi.

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Türkiye'de koronavirüs vakakaları artarken ünlü şarkıcı Murat Boz'un salgın hastalığa ilişkin sözleri tepki çekti.

Dışarı çıkıp biraz dolaşmak iyi gelir

Uzmanlar "sosyal alanlardan uzak durun", "evde kalın" çağrısı yaparken, Murat Boz'un çağrısı ise herkesi şaşırttı. Murat Boz, dışarı çıktığı anlardan paylaşım yaparak "İzolasyonun dışında kendimizi eve hapsetmek olmamalı durumumuz. Dışarı çıkıp biraz dolaşmak iyi gelir. Bugün ben de dışarı çıktım; sporumu açık havada yapacağım. Hepinize de tavsiye ederim. Hepinize tavsiyem çıkın; evde durmayın. Açık havada oksijeninizi alın. Bu zor günleri de milletçe atlatacağımıza olan inancım çok yüksek" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın direktifleri çok önemli

Murat Boz'un sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bu paylaşıma eleştiri geldi. Tepkiler üzerine Murat Boz paylaştığı yeni videoyla açıklama yaptı.

Hava almak için sitenin bahçesinde yürüyüş yaptığını söyleyen Murat Boz, "Kendi sitemde kontrollü bir alanda, kalabalığın ve yakın temasın olmadığı bir alanda hava almak için dışarı çıktım ve evime geri döndüm. Sağlık Bakanlığı'nın direktifleri çok önemli. Kalabalık ortamlara girmemek ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamak çok önemli. Ben de bunu uyguluyorum. Ulusça milletçe bu zor günleri de atlacağımıza inancım yüksek" ifadelerini kullandı.