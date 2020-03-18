Koronavirüs taşıyıcılarının yüzde 86'sı tespit edilmeden toplum içinde dolaşıyor

ABD’de yapılan bir çalışmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyıcılarının yaklaşık yüzde 86'sının fark edilmeden toplumda dolaştığı ve "gizli" olarak adlandırılan bu vakaların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını körüklediği belirtildi. Araştırmacı: "Salgının yayılmasını sağlayan bu kayda girmeyen enfeksiyon vakalarıdır. Bu gizli taşıyıcıların çoğu hafif veya hiç belirti göstermiyor. İnsanlar üşüttüklerini sanıyor"...