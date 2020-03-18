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NBA'de 4 yeni Corona virüs vakası

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Brooklyn Nets'in 4 oyuncusu, yeni tip Corona virüse (Covid-19) yakalandı. Corona virüse yakalanan 4 isimden birinin Kevin Durant olduğu ortaya çıktı. 

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Utah Jazz'ın Fransız pivotu Rudy Gobert'in test sonucunun pozitif çıkmasının ardından 12 Mart'ta süresiz ertelenen NBA'deki vaka sayısı 7'ye yükseldi.

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Doğu Konferansı ekibi Brooklyn Nets'in 4 oyuncusunun Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Kimlikleri saklı tutulan basketbolculardan birinin belirtileri gösterdiği, 3'ünde ise semptom görülmediği bilgisi verildi. Sağlık ekibinin gözetimindeki 4 oyuncunun da kendisini tecrit altına aldığı belirtildi.

"Herkes dikkatli olsun, kendini korusun ve karantinada kalsın"
Corona virüse yakalanan 4 isimden birinin Kevin Durant olduğu ortaya çıktı. Corona virüs testi pozitif çıkan Durant, "Herkes dikkatli olsun, kendini korusun ve karantinada kalsın. Bunu atlatacağız'' dedi.

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