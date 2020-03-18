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ABD Dışişleri Bakanı'ndan şok iddia! 'Rusya, Suriye'de düzinelerce Türk askerini öldürdü'

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan İdlib'te şehit edilen mehmetçiklerle ilgili şok bir iddia geldi. Pompeo, "Rusya'nın Suriye'deki operasyonları süresince düzinelerce Türk askeri öldürdüğüne inandıklarını" söyledi.

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya'nın Suriye'deki operasyonları süresince düzinelerce Türk askerini şehit ettiğin inandıklarını ifade etti. Washington'daki Dışişleri Bakanlığı binasında bir basın toplantısı düzenleyen Pompeo, Rusya ve Türkiye ile ilgili şok iddialarda bulundu.

Rusya ve İran'ın destek verdiği Esed rejiminin İdlib'deki saldırıları nedeniyle 1 milyona yakın kişinin yerinden edildiğini vurgulayan Pompeo, Suriye'de siyasi çözüm çağrısını yineledi. Pompeo, İdlib'deki sivil altyapıların da Esed rejimi ve destekçilerinin bombardımanlarına kurban gittiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

'Rusya'nın onlarca Türk askerini öldürdüğüne inanıyoruz...'

"Rusya'nın bu saldırılar esnasında onlarca Türk askerini öldürdüğüne inanıyoruz. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız. Türkiye'ye ek destek vermeyi düşünmeyi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Askerlerimizin nerede öldürüldüğüyle ilgili bilgi sunmadı

Reuters'ın aktardığına göre Pompeo, askerlerin nerede ve ne zaman öldürüldüğüyle ilgili bir bilgi sunmadı. 27 Şubat'ta Suriye'nin idolib bölgesinde düzenlenen bir saldırıda 34 Türk askeri şehit olmuştu. Ankara, saldırıyı Suriye ordusunun gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

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