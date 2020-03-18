Avrupa Birliği üyelerine koronavirüs nedeniyle para dağıtacak!

Avrupa Birliği maliye bakanları, yeni tip koronavirüs nedeniyle Avrupa ekonomisini istikrara kavuşturmak amacıyla bu yıl gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yaklaşık yüzde 1’ine denk gelen mali tedbirler alma konusunda anlaşmaya vardı. Euro Grubu’ndan yapılan açıklamada, tedbirlerin diğer tüm destek yöntemlerine ek olarak kullanılacağı belirtildi.

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Euro para birimini kullanan Avrupa Birliği (AB) üyesi 19 ülkenin maliye bakanlarının telekonferansla gerçekleştireceği Euro Grubu toplantısında, bütçelerinden para dağıtma yükümlülüğüne ek olarak vergilerin ertelenmesi ve işletmelere GSYİH’nin yüzde 10’una varan devlet garantilerinin verilmesi kararı alındı.

Açıklamada, bu rakamların gerektiğinde daha geç tarihlerde artırılabileceği ifade edildi. Maliye bakanları, istisnai koşulların hızlı ve koordineli çalışmaya zorladığının altını çizdi.

Mali desteğe öncelikle, örneğin ulaşım ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler gibi doğrudan koronavirüs sonuçlarından etkilenen işletmelerin ihtiyaç duyduğu belirtilen açıklamada, bu tür işletmelere devlet alımlarını yerine getirmekte tavizlerin verilebileceği ve kredi alımlarında ek devlet teminatlarının sunulabileceği belirtildi.

Euro Grubu, koronavirüse karşı mücadele ve bu virüsten etkilenen sektörlerin çalışanları destekleme amacıyla derhal paranın tahsis edilmesi gerektiğini kaydetti. Söz konusu, hastalık ve işsizlik maaşlarının uzatılması, gelir vergilerinin ertelenmesi olduğu ifade edildi.