Espanyol 6 Koronavirüs vakası açıkladı

La Liga ekiplerinden Espanyol, A takım oyuncuları ve teknik ekipten 6 kişinin corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.Abone ol
Corona virüs salgını İspanya'da etkisini artırırken La Liga'da da vakalar artıyor. Valencia Kulübü'nde art arda gelen corona virüs vakalarının ardından Espanyol'dan da resmi açıklama geldi.
Espanyol Kulübü'nden yapılan açıklamada, A takım ve teknik ekipten 6 kişinin corona virüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Corona virüs tespit edilen kişilerin isimleri açıklanmazken hafif semptomlar ortaya çıktığı ifade edildi.