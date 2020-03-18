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Espanyol 6 Koronavirüs vakası açıkladı

La Liga ekiplerinden Espanyol, A takım oyuncuları ve teknik ekipten 6 kişinin corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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Corona virüs salgını İspanya'da etkisini artırırken La Liga'da da vakalar artıyor. Valencia Kulübü'nde art arda gelen corona virüs vakalarının ardından Espanyol'dan da resmi açıklama geldi.

Espanyol Kulübü'nden yapılan açıklamada, A takım ve teknik ekipten 6 kişinin corona virüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Corona virüs tespit edilen kişilerin isimleri açıklanmazken hafif semptomlar ortaya çıktığı ifade edildi.

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