Burhan Kuzu uyuşturucu baronu Zindaşti için hakimleri aradığını itiraf etti

Yargı zerinde baskı kurarak İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti’yi tahliye ettirdiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Burhan Kuzu, ifade verdi. Kuzu ifadesinde hakimleri Zindaşti için aradığını kabul etti.

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Yargı üzerinde baskı kurarak İranlı “uyuşturucu baronu” Naci Şerifi Zindaşti’yi tahliye ettirdiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan eski AK Parti milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Burhan Kuzu’nun soruşturma kapsamında ifade verdiği ortaya çıktı. Daha önce basına yaptığı açıklamalarda hakimleri Zindaşti için aramadığını sadece eski öğrencileriyle sohbet ettiğini anlatan Burhan Kuzu ifadesinde ise Hakim Cevdet Özcan'ı, Zindaşti için aradığını söyledi.

'Talimat ve telkinde bulanmaksızın aradım'

Zindaşti’yi tahliye eden hâkimi aradığını ancak baskı yapmadığını savunan Burhan Kuzu, “Eski bir öğrencim olan Zindaşti’nin avukatı İlker, uzman görüşü şeklinde hukuki mütalaamı mahkeme hâkimine bildirmemi istedi. Talimat ve telkinde bulunmaksızın düşüncemi iletmek amacıyla Cevdet Özcan’ı telefonla aradım. Eğer delil yoksa tutuklanmanın bir tedbir olduğunu serbest bırakılabileceğini söyledim” dedi.

O mesajları yazdığımı hatırlamıyorum

Burhan Kuzu, 6 Mart’ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu’na ifade verdi. Et lokantasında buluştuğu Zindaşti’nin vatandaşlık konusunda kendisinden yardım talep ettiğini belirten Kuzu, aralarında geçen ve kamuyouna yansıyan mesajlaşmalarla ilgili olarak da, “Böyle bir mesaj yazdığımı da hatırlamıyorum. Herhangi bir şekilde ihale takibi veya başka bir işlem takibi söz konusu değildir” dedi.

Önce 'bir kere görüştüm' sonra 'en son ne zaman gördüm hatırlamıyorum'

Zindaşti’nin tahliyesinden sonra itiraz mercii olan 6. Sulh Ceza hâkimini de aradığını belirten Kuzu, mahkeme hâkimini kendisine itirazı kabul ettiğini ve şahıs hakkında tutuklama kararı verdiğini söylemesi üzerine telefonu kapattığını söyledi. İfadesinin başında Zindaşti ile 2011’de bir kere görüştüğünü söyleyen Kuzu’nun ifadesinin sonlarına doğru, “Zindaşti’yi en son ne zaman görüştüğümü hatırlamıyorum ancak 2014 yılı olabilir diye düşünüyorum. O tarihten sonra herhangi bir şekilde görüşmedim” demesi dikkat çekti.

Hakim ve savcılarla sık sık görüşürüm

Burhan Kuzu, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) müfettişlerine ifade veren savcı ve hâkimlerin “Ankara’dan sürekli arıyordu. İran ile ilişkiler için serbest kalmalı” şeklindeki ifadelerin hatırlatılması üzerine ise kendisini şu ifadelerle savundu: “Ben binlerce hukuk fakültesi öğrencisine hocalık yaptım. Çok sayıda hâkim, savcı öğrencim vardır. Bu nedenle hâkimler ve savcılar ile sıklıkla görüşürüm. Bu görüşmelerimde herhangi bir art niyetim yoktur. Siyasetçi kimliğim de var. İnsanların mağduriyetini giderecek talepleri idari makamlara iletirim.”

Kuzu, hakkındaki iddiaların FETÖ kumpası olduğunu savundu

Mesleğinin verdiği kişisel duruşunun ve dünya görüşünün gereğince hiçbir şekilde yargıya baskı yapmadığını savunan Burhan Kuzu, hakkındaki iddiaların FETÖ kumpası olduğunu savundu. Kuzu, “Özellikle FETÖ silahlı terör örgütü ile mücadelede ön plana çıkmış bir kişiyim. Bundan dolayı hedef haline getirilme ve bana kumpas kurulması söz konusu olabilir” ifadelerini kullandı.