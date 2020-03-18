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Etil alkol ve kolonya ihracatına şartlı izin

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle en çok tüketilen ürünlerin başında olan kolonya ve hammaddesi etil alkol, ihracatı kayda bağlı mallar listesine girdi.

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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, söz konusu ürünlere ilişkin gümrük beyannameleri, ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nce, Ticaret Bakanlığı'nın (İhracat Genel Müdürlüğü) ön onayının alınmasını müteakip kayda alınacak.

Etil alkol ve kolonyanın yanında dezenfektan, hidrojen peroksit, meltblown kumaşı (maske kumaşı) ihracı da izne tabi oldu.

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