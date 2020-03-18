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Türkiye'den İran'a yardım eli! Koronavirüs için sağlık malzemeleri gönderildi

Türkiye, koronavirüs nedeniyle bir yandan ülke içinde seferberlik ilan ederken bir yandan diğer ülkelere yardım elini esirgemiyor. İran'a 1000 tanı kiti, 78 bin üç katlı maske ve diğer bazı malzemeler hibe edildi.

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Türkiye korona nedeniyle 853 kişinin hayatını kaybettiği İran'a yardım elini uzattı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti arasında sağlık alanında hibe yapılmasına dair anlaşma, Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe ve İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammad Farazmand tarafından imzalandı.

Sağlık malzemeleri gönderildi 

Anlaşma kapsamında hibe edilen 1000 tanı kiti, 4 bin 715 tulum, 20 bin önlük, 2 bin 4 gözlük, 4 bin N95 maske ve 78 bin üç katlı maske, İran'a gönderildi.

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