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Nadira Kadirova’nın ölümüyle ilgili avukatından şok iddia! Rahminde erkek...

AK Parti Milletvekili Şirin Ünal’ın evinde ölen Özbek vatandaşı Nadira Kadirova dosyası takipsizlik kararıyla kapatıldı. Ailenin avukatlığını üstlenen Prof. İlyas Doğan'dan dosyanın içeriğiyle ilgili şok bir iddia geldi.

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Özbek vatandaşı Nadira Kadirova’nın AK Parti Milletvekili Şirin Ünal’ın evinde ölmesine ilişkin olayda, Kadirova ailesinin avukatlığını üstlenen Prof. İlyas Doğan, takipsizlikle kapanan dosyayı inceledi. Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre Prof Dr. Doğan şöşye konuştu:

Nadira'nın rahminde sadece erkeklerde bulunan enzim çıktı

“Maktulün rahminde (erkeklerde bulunan bir organ olan prostatta üretilen bir enzim olan) prostat spesifik antijen (PSA) bulgusu mevcuttur. Bu veride yapılacak DNA tespiti ölüm olayının boyutunu değiştirebilecek önemdedir. Takipsizlik kararında buna değinilmemiş ve bu delil hakkında değerlendirme yapılmamıştır."

'Şirin Ünal ile kızının telefon görüşme kayıtları yok'

"Ayrıca ciddi bir delil araştırması yapılmış olsaydı olay günü Şirin Ünal ve kızı arasında yapılan telefon görüşmelerinin HTS kayıtlarına da yer verilmesi gerekirdi.”

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