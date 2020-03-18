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Hatay'da hurda parçalarından 1970'li yılların kamerasını yaptı

HATAY'da mozaik ve hurda sanatıyla uğraşan Mervan Altınorak, bu defa oto yedek parçaları baskı balata,vida, buji gibi malzemeleri kullanarak ortaya 1970'li yılların video kamerasını çıkardı.

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, mozaik ve hurda sanatçısı 50 yaşındaki Mervan Altınorak, hurda metallerden 1970'li yıllarda kullanılan video kameranın heykelini yaptı.

Uzun zamandır mozaik ve hurda parçalarından heykel yaparak sanatını sürdüren Mervan Altınorak, bu defa hurdalardan 1970'li yıllarda kullanılan video kameranın heykelini yaptı. Hurdaya ayrılmış oto yedek parçaları baskı balata, yay, vida, buji gibi malzemeleri kullandığını söyleyen Altınorak, "Çalışmalarıma nostaljik açıdan bakarak bu kez video kamera yaparak yeni bir çalışma yaptım" diye konuştu.

Altınorak eserin boyunun 182, eninin ise 110 santim, ağırlığının ise yaklaşık 50 kilo olduğunu söyledikten sonra, "Bu çalışmamı yine hurda atıklarından neler yapılabileceğini göstermek ve çevreye duyarlılığı anlatmak için gerçekleştirdim" diye konuştu.

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