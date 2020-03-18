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Koronavirüs, ABD'deki 50 eyalete de yayıldı! Sokağa çıkma yasağı gelebilir

Koronavirüs (Covid-19) sagını ABD'deki 50 eyalete de yayıldı. John Hopkins Araştırma Merkezi'nin verilerine göre, ABD genelinde vaka sayısı 5 bin 894'e ulaştı, 97 kişi ise virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

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West Virginia eyaletinde de bir vaka görülmesinin ardından, salgın ülkedeki 50 eyaletin hepsine yayılmış oldu.

Sokağa çıkmamalarını isteyebilirler

New York'a 48 saate kadar sokak çıkma yasağı gelebilir
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Covid-19 salgınına karşı mücadele kapsamında 48 saate kadar halktan evlerinde ya da bulundukları yerde kalıp sokağa çıkmamalarını isteyebileceklerini kaydetti.

De Blasio, düzenlediği basın toplantısında New York kentindeki koronavirüs vakalarının sayısının 800'ü geçtiğini dile getirdi.

New York sakinlerini evlerinde ya da bulundukları yerde kalmak için hazırlıklı olmaları konusunda uyaran de Blasio, 48 saat içinde bu konuda bir karar vereceklerini söyledi.

"Salgının gidişatından son derece endişeliyiz"

Fahiş fiyat uygulamalarına 275 bin dolar para cezası kesildi
Salgın konusunda cep telefonlarına uyarı mesajları göndermeye başlayacaklarını belirten de Blasio, salgının gidişatından son derece endişeli olduklarını belirtti.

El dezenfektanı gibi ürünlere fahiş fiyat uygulanmaması konusunda da uyarıda bulunan de Blasio, kaydedilen 550 ihlale karşı 275 bin dolar para cezası kesildiğini ifade etti.

Kurtarma paketi talebi

Ülkenin en büyük toplu ulaşım ağı New York MTA'dan 4 milyar dolar kurtarma paketi talebi

Öte yandan ülkenin en büyük toplu ulaşım ağı New York MTA, salgın nedeniyle metro kullanımının yüzde 60, otobüs kullanımın ise yüzde 49 düştüğünü bildirerek, federal hükümetten 4 milyar dolar kurtarma paketi talebinde bulundu.

Bu arada New York Belediyesi, sağlık çalışanlarının çocukları için 100 acil çocuk bakım merkezi açacağını duyurdu.

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