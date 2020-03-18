HABER /  YEREL

KHK ile ihraç edilen eski teğmen uyuşturucudan gözaltına alındı

Anadolu Ajansı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2018'de Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen eski teğmen E.Ç'yi kokain satıcılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına aldı.

Abone ol

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi 5088. Cadde'de bulunan bir adrese operasyon düzenledi.

Polis adreste yaptığı aramada 3 kilo 300 gram kokain ele geçirirken, uyuşturucu üretimi ve satıcılığı yaptıkları iddasıyla  Ö.Y, A.H, Ş. P, A.A.C ve E.Ç'yi gözaltına aldı.

2018'de ihraç edilmişti

Gözaltına alınan E.Ç'nin, Kara Harp Okulu’ndan 2015'te mezun olduğu, üsteğmen olarak Hakkari’de görevli iken 2018'de çıkarılan 701 Sayılı KHK ile kamudan ihraç edildiği belirlendi.

Lüks semtlerde eroin ve kokain satışı

Başkentin lüks muhitlerinde eroin ve kokain satışı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Angela Merkel açıkladı! İdlib için Türkiye'ye 125 milyon Euro göndereceğiz
Çankaya'da kritik koronavirüs zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan kararları duyuracak
Burhan Kuzu uyuşturucu baronu Zindaşti için hakimleri aradığını itiraf etti
Darp edilen kadını kurtarırken katil olan Kadir Şeker için istenilen ceza belli oldu
ABD Dışişleri Bakanı'ndan şok iddia! 'Rusya, Suriye'de düzinelerce Türk askerini öldürdü'
Murat Boz 'evde durmayın' dedi tepkiler üzerine açıklama yaptı
ÖNCEKİ HABERLER
Fatma Şahin'den kızı ile ilgili iddialara yalanlama 'rutin karantinada'
Koronavirüs, ABD'deki 50 eyalete de yayıldı! Sokağa çıkma yasağı gelebilir
Nadira Kadirova’nın ölümüyle ilgili avukatından şok iddia! Rahminde erkek...
Çanakkale Zaferi sözleri 2020 18 Mart sözleri kısa resimli
Kırgızistan'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi
EBA nasıl çalışır EBA şifresi alma ve uzaktan eğitim giriş ekranı
Yorumlar