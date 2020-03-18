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Darbeci Hafter'in sözcüsü Mismari koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, yeni tip koronavirüs (Kavid-19) şüphesiyle karantinaya alındı.

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Dubai merkezli El-Arabiya televizyonu, Mismari'nin Mısır ziyareti sonrası koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındığını "son dakika" koduyla duyurdu.

Mismari de Facebook hesabından yaptığı paylaşımda haberi doğrulardı. Mısır ziyareti sırasında kendisine eşlik eden heyetle 2 hafta karantina altında kalacaklarını belirten Mismari,  bu süreçte gelişmeleri takip edeceğini ve gerekirse görüntülü açıklama yapacağını ifade etti. 

Hafter milislerinin sözcüsü Mismari, geçen hafta beraberindeki heyetle Mısır'da bir dizi temaslarda bulunmuştu.

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