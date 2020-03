Şansal Büyüka'dan Ali Koç'a: Yeni bir ıska yeni bir fiyasko olmasın

Şansal Büyüka, şampiyonluk yarışından kopan Fenerbahçe'de Başkanı Ali Koç'u eleştirirken ''Futbol şubesini kötü yönetiyor. Yeni bir ıska yeni bir fiyasko olmasın.'' dedi.

Futbolun duayen isimlerinden biri olan Şansal Büyüka, 'Dobra Dobra' köşesinde Fenerbahçe'deki kötü gidişi masaya yatırdı ve Ali Koç'u sert sözlerle eleştirdi.

Fenerbahçe'nin utanç verici futbol oynadığını belirten Büyüka şu ifadeleri kullandı; "Fenerbahçe kötü oynamıyor, “feci” kötü oynuyor. Maçtan sonra kendi futbolcuları kullandığına göre, bu ifadeleri bizim yazıp söylememizde bir sakınca yok; Fenerbahçe “Utanç verici” futbol oynuyor, “skandal” futbol oynuyor. Aslında futbol oynamıyor, futbola “ihanet” ediyor, futbola ve taraftarına “acı” çektiriyor.

''Yanlışlar zinciri''

Fenerbahçe bugün Süper Lig’in en kötü futbol oynayan takımı... Ligin son iki sırasındaki Kayserispor ve Ankaragücü bile Fenerbahçe’den en az beş gömlek daha iyi oynuyor. Zaten hem Kayserispor, hem Ankaragücü, Fenerbahçe’yi yenmedi mi? Fenerbahçe’nin neden bu hallere düştüğünü, neden futbol oynayamadığını artık bilmeyen kalmadı. Yanlışlar zincirinden “roman” olur. Biz bu sezonun geri kalan bölümünden başlayarak, yeni sezon için neler yapması gerektiğini sıralayalım. Gerçi kimseye kulak asmazlar, kendi bildiklerini okurlar ve bu hallere düşerler ama biz gene de yazalım...

“Frene bas” anlayışından derhal vazgeçmeli

Fenerbahçe’ye hangi hoca gelirse gelsin, ne zaman gelirse gelsin, dünyada eşi benzeri olmayan, mahalle maçlarında bile oynanmayan “Yan pas... Geri pas... “Frene bas” anlayışından derhal vazgeçmeli... Dünyada bu kadar bıktırıcı, gereksiz, anlamsız yan ve geri pas yapan, sürekli frene basıp “hızlı hücumu” unutan bir takım olamaz, yoktur.

''Deniz Türünç şaka gibi oyuncu''

Madem “hızlı hücum” dedik, oradan devam edelim; Günümüzün futbolu “Hızlı... Hızlı... Daha hızlı” diyor. Her iddialı takıma baktığınızda, orta kenar adamlarının çok hızlı olduğunu göreceksiniz. Fenerbahçe’nin orta kenar adamlarından biri Deniz Türünç... Takımın en ağır oyuncusu, şaka gibi... Sezon bitiyor, siz Deniz’in bir defa olsun, hızla hücuma çıktığını, rakip bekin arkasına sarktığını topu ceza alanı çevresine ortaladığını gördünüz mü? Diğer kenar adamı Rodrigues... Mazide kalmış. Susuz Arabistan çöllerinde kurumuş, bitmiş... İkisini de salın gitsin. Madem çok biliyorsunuz, iki hızlı kenar adamı bulun...

''Sadık ancak yedek olur''

1.5 yılda sanıyorum 6 stoper geldi, oynatacak tek stoper yok. Çok iyi iki stopere ihtiyaç var. Hava topuna hakim, kademeye giren, kontrollü oynayan, topu oyuna iyi sokan... İyi oynayan ama her fırsatta sakatlandığı için “camdan adam” diye anılan Serdar Aziz ile sakatlığı geçerse Sadık, bu iki yeni ve iyi stopere ancak “yedek” olur.

''Hasan Ali artık bitik''

Hasan Ali’ye, yaptıklarına, katkılarına sevgiler, saygılar... Ama Hasan Ali artık bitik... Son Konya maçı dahil, her atak, her orta, her tehlike Hasan Ali’nin kanadından geliyor. Avrupa şansı sıfır olduğuna göre, bu mevki için U19 takımından bazı oyuncular kalan maçlarda ısrarla denenemez mi? Hiç olmazsa yeni sezona belki de bir-iki genç yakalanamaz mı? Sağ bek İsla... Yapı olarak küçük adam... Arka direğe gelen her yüksek topa rakipler vuruyor. İsla o ufacık haliyle rakibin altında eziliyor. Kalan maçlarda bir U19 oyuncusu da sağ bekte deneyin. Ama sakın Murat Sağlam demeyin, olmaz... Seneye fizik gücüyle ezilmeyecek, hızı ve ortaları ile takımın hücum gücüne katkı sağlayacak bir sağ beke mutlaka ihtiyaç var.

''Oynatsanıza Ömer Faruk'u''

Sürekli bir Ömer Faruk adını duyuyoruz. Çok iyi olduğu söyleniyor. O zaman ne duruyorsunuz, tam sırası, oynatsanıza... Korkmayın, kimse bir şey demez. Zaten ne kadar kötü oynarsa oynasın, şimdi oynayanlardan, istese de daha kötü oynayamaz. Sevgili Emre, Galatasaray’da oynarken kaç yaşındaydı? Genç yaş kusur olmasın. Bugün Real Madrid, Barcelona, PSG, Manchester United gibi takımlar 17 yaşındaki gençleri Avrupa kupalarında bile oynatıyor. Korkmayın, “trenin kaçtığı” bir ortamda hiç olmazsa gençlere şans verin.

''Altay'da ısrar edilmeli''

Kaleci Altay’da ısrar edilmesinden yanayım. Kabul, çok iyi bir kaleci alınsın ama Altay’da ısrar edilsin. Fenerbahçe’deki ilk yılında böyle bir savunmanın arkasında oynamak kolay iş değil... Fenerbahçe savunması o kadar kötü oynuyor ki, bugün yere-göğe sığdıramadığımız Muslera’yı, Uğurcan’ı bile bozarlar.

''Vedat Muriç iyi oyuncu ama Fenerbahçe’nin santrforu değil''

Hep söyledim, hep yazdım... Vedat Muriç iyi oyuncu ama Fenerbahçe’nin santrforu değil... Santrfor arkası, çalışkan iyi bir oyuncu... Fenerbahçe’ye çok iyi iki golcü lazım... “Golcü bulmak kolay mı, nereden bulacağız?” diyorlarsa, ben de “Bulan nasıl buluyor” diyorum. Fenerbahçe’nin iyi bir kadro için radarlarını mutlaka yurt dışına çevirmesine gerek yok. Süper Lig’de sezon sonu sözleşmesi bitecek oyuncular da var, kiralık oyuncular da... Şimdiden bunlarla temasa geçilebilir. Sadece Süper Lig’den bile güçlü bir kadro kurulabilir. Yeter ki bu transfer işleriyle uğraşanlar “Gören gözler” olsun. İyi hatırlansın, bugün ligin en iyilerinden biri olan Ömer Bayram’ı Galatasaray sadece 400 bin euroya aldı. Günümüzün liginde böyle örnekler çok var.

''Ali Koç futbol şubesini çok kötü yönetiyor''

Kabul ediyorum; parasal olarak Fenerbahçe bugün çok sıkıntılı bir noktada ve TFF, UEFA talimatlarıyla kuşatılmış durumda... Ortada Fenerbahçe için “servetini eriten” bir başkan var. Ama kabul edelim ki, başkan Ali Koç, kulüp için büyük fedakârlıklar yapsa bile futbol şubesini “çok kötü” yönetiyor. Çok çok kötü yönetiyor. Futbolun gerçeği bu... Kimse başkanın ne yaptığına, kulüp için nelere katlandığına bakmaz, futbol takımına bakar. Fenerbahçe futbol takımına bakınca; manzara tek kelimeyle korkunç... Hatta facia...

Yeni bir “ıska”, yeni bir “fiyasko” olmasın

Ali Başkan, ilk yılını ıskaladı, “yeni geldi” diye hoşgörü ile karşılandı. Ali Başkan ikinci yılını fena ıskaladı, homurdanmalar başladı. Ali Koç üçüncü yılı da, yani yeni sezonu da ıskalarsa, hiç istemem, hiç dilemem ama kendisi için üzücü, dramatik, hatta travmatik bir final olabilir. Aman başkan dikkat: Önemli ve değerlisiniz. Yeni bir “ıska”, yeni bir “fiyasko” olmasın. Altından kalkamazsınız."