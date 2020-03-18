Mehmet Demirkol'dan seyircisiz kararına isyan!

Yorumcu Mehmet Demirkol, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in ligleri ertelememesini eleştirdi.

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TFF Başkanı Nihat Özdemir, UEFA'yla yaptıkları toplantının ardından açıklamalar yaparken Avrupa'nın aksine liglerin devam edeceğini açıkladı. Mehmet Demirkol, beIN Manşet programında koronavirüs, maçların ertelenmemesi ve futbola dair diğer gündemleri değerlendirdi.

''Kararın değişebileceğini düşünüyorum''

Nihat Özdemir'in aldığı kararı eleştiren Demirkol şu ifadeleri kullandı; ''Ben kararın değişebileceğini düşünüyorum, umuyorum değişir. Seyircisiz oynamaya devam edecek demesi başkanın bir şey ifade etmiyor. Perşembe günü de derbi seyircili oynanacak dedi. Bu da bir karar değişikliği de açıklanabilir.

''Ciddi vebal bu, yapmayın''

70 yaşında teknik direktörsün, şekerin var, risk grubundasın. Çık, otobüse bin, uçağa bin. Sağlık Bakanı, 'risk grubundaysan çıkma' diyor ama sen 'Git kulübeye otur' diyorsun. Böyle bir şey olabilir mi? Ciddi vebal bu, yapmayın. Benim işime geldiğinden değil, benim işime gelmiyor. Maç oynanmazsa, ben para kazanamam. Şunun mantığını biri bana anlatsın.

''Sen bunu Luiz Gustavo'ya nasıl anlatacaksın''

Senin çıkıp spor salonunda spor yapman yasak, Muslera'ya serbest. Açıklamalar çelişkili. Bana spor yasak, Muslera mecbur. Sana spor yasak, Luiz Gustavo mecbur. Sen bunu Luiz Gustavo'ya nasıl anlatacaksın? Donk'a nasıl anlatacaksın?.''

''Ciddiye almamak ilginç yani''

Ceferin'in erteleme kararı hakkında Demirkol, ''Biz de UEFA'ya gidip erteleyelim demişiz ama kendi maçımızı ertelemiyoruz öyle mi? Ben de onu anlamadım. Fatih Terim'in, Tamer Tuna'nın, Muslera'nın, Obi Mikel'in, Falcao'nun, birçok oyuncunun bu konudaki açıklamaları sonrası, hala ciddiye almamak, yani sektörün asıl unsurların fikirlerini ciddiye almamak da ilginç yani. Spor salonu kapalı ama profesyonel futbol, voleybol, basketbol oynamak mecburi?" dedi.