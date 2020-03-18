Nihat Özdemir 'ligler ertelenmeyecek' dedi futbol ailesi isyan etti
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, basın toplantısıyla liglerin seyircisiz oynanacağını açıkladı. Futbol dünyasından kararın değişmesi yönünde açıklamalar geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye futbol liglerinin seyircisiz olarak devam etmesi yönünde alınan kararın devam ettiğini dile getirdi ve ligleri ertelemenin şu anda gündemde olmadığını söyledi. Bu açıklamanın ardından futbol ailesi Nihat Özdemir'e tepki gösterdi.
Avrupa'da İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Portekiz, Hollanda, Belçika, Avusturya, Danimarka, Macaristan, Rusya, Azerbaycan ve Ukrayna'da ligler ertelendi. Avrupa'da liglerin ertelenmediği tek lig Türkiye Süper Lig'i kaldı.
Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından korona virüs salgınıyla ilgili kaygılarını dile getirerek maçların oynanmasına tepki gösterdi. Yandaş, “Spor salonları kapatıldı, halı sahalar yasak. Fitness’a bile gidemiyor insanlar. Çünkü tüm insanlığı tehdit eden bir krizle karşı karşıyayız. Hatırlamamız gereken tek şey ise biz futbolcular da insanız” ifadelerini kullandı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Mert Hakan Yandaş, "#OynaDevam, çünkü bizim bir ailemiz yok" ifadelerini kullandı. Sivassporlu oyuncunun bu paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi gördü.
Ünal Karaman maçların ertelenip ertelenmemesi konusunda şu sözleri sarf etti. "Ben sağlıkçı değilim ama çevremizde olan, dünyada olan olaylara karşı duyarsız da değilim. Tüm dünya gibi biz de gelişmeleri takip ediyoruz. Çok gereksiz tartışmalar var. İnsanın kıymeti, değeri ve canı dünyalarla ölçülemez. Bu konuda devletin etkili ve yetkili kurumları insan canıyla oynamazlar, risk varsa gereğini yaparlar. Gerekli hassasiyet ve sorumluluk içinde olacaktır. Birçok insanın soru işaretleri var ama en doğru kararı alacaklardır. Benim söyleyeceğim her şey farklı algılanabilir. Türkiye Futbol Federasyonu mutlaka yönetim kuruluyla değerlendirme yapmıştır. Belki Türkiye farklı bir gündeme uyanacak. Biz açıklamalara saygı duyacağız, başka bir duruşumuz olamaz. İnsanların aileleri var, evlatları var. Yetkililerin yönettikleri insanlar da evlatları sayılır" dedi.