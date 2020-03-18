Merkez Bankası faiz indirdi ancak dolar/TL 6,4280 lira seviyesinde zirvede

Kapalıçarşı'da dolar 6,4280 lira seviyesinde işlem görüyor. 7,0960 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 7,0980 lira olarak belirlendi.

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Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,4730 lira, euronun satış fiyatı ise 7,1110 lira olmuştu. İstanbul serbest piyasada dolar 6,4280 liradan, euro 7,0980 liradan güne başladı.

Merkez Bankası faiz indirimi

Merkez Bankası dün açıkladığı faiz kararında, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan düşürerek yüzde 10,75'ten yüzde 9,75'e çekti.

Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının ardından dolar/TL 6,43 seviyelerinde seyrediyordu.

Borsada kayıplar yaşanıyor

Dünya genelinde artan coronavirüs paniği ve küresel piyasalara etkisi devam ederken, borsada kayıplar yaşanıyor. Fed 2 gün önce sürpriz bir hamleyle fonlama faizini yüzde 0–0.25 aralığına çekti. Tahvil alımlarını en az 700 milyar dolar artırma taahhüdünde bulundu. Ancak bu adımlar küresel piyasalarda iyimserlik oluşturmaya yetmedi.

Küresel resesyon uyarısı